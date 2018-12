«Guglionesi riparte... aspettando Godot»

GUGLIONESI. Il gruppo “Comunità e Futuro per Guglionesi” traccia il bilancio di questi primi mesi di amministrazione targata Bellotti a Guglionesi:

«Guglionesi Riparte. Una vittoria conquistata con una parola d’ordine impegnativa, che rispondeva ad una necessità di fronte ad una situazione economico-sociale difficile e di forte sofferenza. A distanza di 6 mesi, crediamo sia lecito domandarsi: Guglionesi è ripartita? Ci sono segni evidenti dei cambiamenti introdotti a sostegno di questa annunciata ed auspicata ripartenza?

A parte piccole azioni di manutenzione del territorio ed alcune iniziative di ‘dozzinale comune divertimento’ estivo e la presenze dell’autorità in manifestazioni ed incontri, non è dato sapere dell’agenda di rilancio della nostra comunità. Attenderemo con pazienza il bilancio di previsione per capire se esiste almeno un disegno per la ripartenza, cui cercheremo di dare il contributo che compete alle minoranze (la cui somma, per responsabilità di chi ha pensato di vincere puntando sulle divisioni, ricordiamo rappresenta il 75% della popolazione).

Nel frattempo diverse cose sono accadute:

Nella macchina amministrativa, braccio operativo della volontà politica, non sembra siano stati introdotti innovazioni finalizzate a raggiungere una maggiore efficienza. Eppure molte cose continuano a non funzionare nel paese, mentre sembra confermarsi la confusione di ruoli tra politica e gestione con eletti che si improvvisano ‘direttori di cantieri’ e dipendenti sempre più deresponsabilizzati. L’emergenza terremoto è stata affrontata senza un’idea di quale modello seguire per rivitalizzare una struttura urbana sempre più provata dalla scarsa manutenzione e dall’abbandono, in attesa dei soldi che non è dato sapere quanto saranno resi disponibili. Dentro questa materia sono state assunte decisioni (es: la messa in sicurezza di P.zzo Vernucci), su cui noi avremmo preferito si aprisse un dibattito pubblico prima di procedere. Sono avvenute delle sostituzioni di personale addetto ad alcuni servizi comunali (mensa asilo comunale, pulizia dei locali del comune, assunzione provvisoria di nuovi vigili) senza siano stati utilizzati criteri di trasparenza. E’ stato inutilmente ridimensionato lo spazio a disposizione delle associazioni locali, spesso ridotti a docili strumenti di attuazione della volontà o di desideri di taluni amministratori, togliendo ad essi locali destinati ad improbabili ‘musei’ e scuole materne, senza un contestuale studio di fattibilità circa il personale e le risorse per gestirli. E chi invece organizza iniziative autonome viene riservato un trattamento atto a scoraggiare ogni iniziativa.

Come ripartenza non c’è male. Lo diciamo senza alcun compiacimento, questo scenario da ‘aspettando Godot” non ci tranquillizza. Ma nel formulare gli auguri per il 2019 a tutta la comunità, auspichiamo una svolta necessaria che aiuti i tanti a superare le difficoltà che da troppi anni affliggono le famiglie.»