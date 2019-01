TERMOLI. In ricordo di Domenico Cerasuolo, che si è spento lo scorso 30 dicembre e ieri ne sono state celebrate le esequie.



«Caro Domenico, te ne sei andato in una fredda mattina d' inverno lasciando a noi il ricordo dei tuoi sorrisi, dei tuoi quadri meravigliosi, delle tue canzoni... ti vogliamo bene!



Serberemo di te un ricordo indelebile nel tempo, grazie per tutti i bellissimi momenti che ci hai regalato e che ci hai dedicato. Grazie. Adesso troverai lassù tanti altri amici che non potranno fare a meno di apprezzarti come abbiamo fatto noi qui sulla Terra».