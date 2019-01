CAMPOBASSO. Soddisfazione per il discorso del Capo dello Stato dalla Cisl.

«Il messaggio di auguri per il 2019 del Presidente della Repubblica racchiude i principi fondamentali della nostra organizzazione – afferma il Segretario della CISL Poste Antonio D’Alessandro -. Infatti, il discorso del Presidente Mattarella sono concetti radicati nel nostro DNA: "... sentirsi comunità significa avere responsabilità e rispetto". E ancora: "Sentirsi comunità significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese”. Appunto "..... bisogna essere rispettosi gli uni degli altri, consapevoli degli elementi che ci uniscono, e battersi, come è giusto, per le proprie idee, rifiutando l'astio, l'insulto e l'intolleranza, che creano ostilità e timore..."

Il Capo dello Stato richiama l’attenzione del Governo, Parlamento e gruppi Politici: “Mi auguro – vivamente - che il Parlamento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto con i corpi sociali”. Quindi – afferma Antonio D’Alessandro – il discorso è stato esemplare, ha dato voce alle speranze migliori dell'Italia, ha difeso le istituzioni, ha ricordato a tutti che non è con l'odio che si garantisce il futuro. Le parole del Capo dello Stato – conclude Antonio D’Alessandro - indicano la strada per crescere e stare bene come comunità per il bene comune, per lo sviluppo e solidarietà, sicurezza sociale, rispetto, accoglienza e spazzare via la prepotenza e l'arroganza.