Incendio, Magnacca ringrazia anche i Vigili del fuoco di Termoli

SAN SALVO. “Sono addolorata e vicina ai titolari e alle loro famiglie coinvolti nell’incendio che la scorsa notte ha distrutto un capannone in via Belgio. Hanno subito danni rilevanti, con la perdita di tutte le merci, fiamme che hanno del tutto compromesso la struttura e che potrebbero mettere a rischio le loro attività”.



A dichiararlo è il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel commentare l’incendio che ha interessato il capannone che ospitava le aziende Lombardi Bevande, Distribuzione Bevande Zinni ed Emporium srl.

“Voglio inoltre ringraziare per il lavoro svolto per ore dai Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Vasto, Ortona e Termoli e i relativi comandi provinciali per la professionalità dimostrata nel corso delle operazioni di spegnimento”.

Il sindaco Magnacca confida nel lavoro dei Carabinieri della stazione di San Salvo e dei Vigili del Fuoco per individuare le cause che hanno generato il rogo.