«L'Italia che non si vede» a Palazzo Massa

GUGLIONESI. Prosegue a Guglionesi (Palazzo Massa) la Rassegna Cinematografica “L’Italia che non si vede” realizzata dall’Unione dei Circoli Cinematografici Arci (Ucca).

Il giorno 3 gennaio alle ore 16,30, presso Palazzo Massa, è prevista la proiezione del film “Le cicale” realizzato dai registi Emilio Mancuso e Federico Romano.

Un viaggio intimo nella vita di chi, già andato in pensione o in procinto di andarci, si ritrova a lottare ancora per sopravvivere.

Un racconto corale dove, attraverso la voce di queste “cicale” (loro malgrado), si delinea il problematico futuro dei giovani.

Ad animarele riflessioni conclusive i “protagonisti del film: gli anziani.

Il giorno 4 gennaio alle ore 16,30, sempre a Palazzo Massa, proiezione del film “un giorno all’improvviso”, realizzato dal regista Ciro D’Emilio, che chiuderà la Rassegna Cinematografica.

Il sogno di un ragazzo di 17 anni: essere un calciatore in una grande squadra. Ma ogni sogno ha il suo prezzo. Ad animare le riflessioni conclusive i rappresentanti della squadra di calcio “Nelson Mandela” di Isernia, i protagonisti del calcio a Guglionesi e Carmelo Parpiglia.

Un’occasione per: sottolineare il valore sociale dello sport come fattore di coesione e crescita della comunità; dare voce allo sport di base ed a coloro che svolgono quotidianamente questa attività nel tessuto sociale.

Fare sport, sin da bambini, è importante non solo per i benefici che apporta alla salute ma anche per i valori che promuove: lealtà, inclusione sociale, integrazione, promozione di sane abitudini.

Parlare di sport significa sottolineare l’importanza del lavoro svolto, in modo volontario, da centinaia di migliaia di persone che rappresentato la vera leva organizzatrice delle attività sportive.

Uno studio del Censis, realizzato su un campione di 11 mila associazioni sportive, evidenzia che in ognuna di queste associazioni operano mediamente 10-12 volontari che prestano 5 ore di lavoro volontario ogni settimana.

Lo stesso studio evidenzia che 1 associazione su 4 organizza attività scolastiche, 1 su 3 da luogo a progetti di orientamento sportivo, 1 su 5 promuove lo sport come modello di integrazione e solidarietà e sempre 1 su 5 attiva agevolazioni per le categorie svantaggiate.

La conquista, da parte del Guglionesi, della Coppa Italia dilettanti Molise 2005/2006 rappresenta senz’altro il trofeo sportivo più importante conquistato dalla squadra calcistica locale e, di riflesso, dall’intera comunità.

Per questo motivo chiederemo al Comune, al termine dell’incontro, di istituire, per il giorno 20 febbraio (in ricordo della vittoria della Coppa Italia dilettanti), una “giornata dedicata allo sport” come fattore di benessere fisico e sociale dei ragazzi e dei cittadini (tutti), come elemento di coesione e di crescita dell’intera comunità.

Una giornata dedicata a quanti curano/assicurano, in modo volontario, lo sviluppo organizzativo nelle attività sportive e che svolgono un importante ruolo educativo nei confronti di tanti ragazzi.

Per l’occasione verrà esposta, a Palazzo Massa, la Coppa Italia dilettanti Molise vinta nel 2006 dal Guglionesi. La Coppa rimarrà esposta anche nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 mattina anche per “foto ricordo”.