Piano neve, le limitazioni sulla linea Campobasso-Venafro per Roma e Napoli

CAMPOBASSO. A seguito della diramazione del bollettino di allerta meteo della Protezione Civile Nazionale, che interesserà anche il Molise per le prossime 24/36 ore, l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro, al fine di ridurre i disagi per gli utenti del servizio ferroviario, trasmette agli organi di stampa la nota pervenuta nel tardo pomeriggio di oggi da parte di Trenitalia, Direzione Regionale Campania e Molise, con la quale si comunicava l’attivazione del “Piano di emergenza lieve”.

Il piano prevede alcune limitazioni per il giorno 3 gennaio 2019, tra cui la soppressione di alcuni treni nella tratta Campobasso – Venafro e la predisposizione, in presenza di regolare circolazione sulla viabilità ordinaria, di servizi sostitutivi con BUS per i treni: 2363/64 “Campobasso – Roma Tiburtina”, con partenza alle ore 12:32, e 2365/66 “Roma Tiburtina – Campobasso”, con partenza alle ore 17:32.

La succitata nota di Trenitalia prevede che ulteriori provvedimenti potranno essere attivati nel corso dell’emergenza causando ritardi variabili, tra i 30’ ed i 60’ minuti, su alcuni treni da e per Campobasso.

Elenco completo delle limitazioni previste sulla linea Campobasso – Venafro

TRENO PARTENZA H Partenza DESTINAZIONE H Arrivo PROVVEDIMENTI 26300 ISERNIA 6.45 CAMPOBASSO 7.55 SOPPRESSO 26301 CAMPOBASSO 5.30 ISERNIA 6.23 SOPPRESSO 2363/64 * CAMPOBASSO 12:32 ROMA TIBURTINA 13:58 SOPPRESSO 2365/66 * ROMA TIBURTINA 17:32 CAMPOBASSO 19:25 SOPPRESSO 26105 CAMPOBASSO 15:42 CASERTA 18:11 SOPPRESSO

* Per i treni 2363/64 Campobasso – Roma Tiburtina e 2365/66 Roma Tiburtina Campobasso saranno predisposti servizi sostituitivi con BUS ed attivati in presenza di regolare circolazione sulla viabilità ordinaria.

Elenco dei treni che potranno essere interessati da ulteriori provvedimenti, attivati nel corso dell’emergenza, che potranno causare ritardi variabili, tra i 30’ ed i 60’ minuti.