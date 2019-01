​Il 2019 con Raf per riportare l'attenzione sui valori di solidarietà e cooperazione

SAN SALVO. La BCC della Valle del Trigno e l'omonima fondazione hanno realizzato quest'anno un Calendario interamente dedicato al personaggio dei fumetti Raf, mascotte della cooperativa.



Raf è un simpatico personaggio illustrato nato nel 2015 grazie ad un concorso della BCC svolto in occasione del 30° anniversario dalla sua fondazione. Alcuni ragazzi delle scuole hanno abbozzato un disegno che poi è stato trasformato in Raf così come lo si conosce oggi.



Da qualche anno la Fondazione della BCC utilizza Raf per far raccontare a bambini e ragazzi delle storie che mettono in evidenza importanti valori. Tra le storie pubblicate spiccano temi quali il cyber bullismo, le fake news, il rispetto per gli anziani, l'importanza della sincerità, l'interazione con bambini portatori di handicap, il rispetto per l'ambiente e così via. Potete trovare “Le storie di Raf” come inserto di #noibanca sul sito www. fondazionebccdellavalledeltrig no.it .

Nel Calendario 2019 Raf spiega in modo semplice e intuitivo, anche grazie ad una grafica allegra e colorata, i valori delle Banche di Credito Cooperativo. Queste hanno da sempre una doppia anima: quella di banca per il territorio e quella di cooperativa caratterizzata dalla mutualità e dal principio “Una testa un voto”. A Raf il compito di spiegare che nonostante i grandi cambiamenti a cui tutte le BCC sono esposte a causa della importante Riforma del Credito Cooperativo, i principi di localismo e mutualità restano imprenscidibili perchè ancorati nelle radici e nella storia del movimento del Credito Cooperativo.

L'intento della Fondazione BCC nel 2019 è quello di portare Raf sempre più a contatto con i ragazzi del territorio anche grazie al supporto e collaborazione delle Scuole dell'area.

Il calendario è disponibile gratuitamente presso tutte le filiali della BCC della Valle del Trigno.