Progettazione e promozione del paesaggio culturale, l'Inps finanzia 3 borse di studio

CAMPOBASSO. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nell’ambito del Bando di Concorso “Master di I E II livello, Corsi universitari di perfezionamento”, ha stipulato un’apposita convenzione con l’Università degli Studi del Molise per il finanziamento di 3 borse di studio per la frequenza del Master universitario di II livello in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale”.

Le informazioni sulle borse di studio sono reperibili sul sito internet dell’Istituto al seguente indirizzo:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/BANDO_Master_e_CuP_2018-19.pdf

Il dettaglio relativo al Master universitario in parola potrà essere visualizzato sul sito dell’Università degli Studi del Molise al seguente link:

https://www.unimol.it/didattica/centro-unimol-management/alta-formazione/master-a-a-2018-2019/