PALATA. Riceviamo e pubblichiamo dal parroco di Palata, don Elio Benedetto.

«Si celebra oggi il Santissimo Nome di Gesù. Famosa la sigla diffusa da San Bernardino, JHS, sormontata da una croce. Sono le iniziali di una frase latina, che significa Gesù Salvatore degli uomini. Questa sigla la si vede spesso stampata sulle ostie e sulle tovaglie dell'altare. Il nome di Gesù onnipotente sconfigge il potere di satana.

"Nel nome di Gesù ogni ginocchio di pieghi" (S. Paolo). "Nel nome di Gesù, il Nazareno, alzati e cammina" (S. Pietro).

San Francesco si leccava le labbra ogni volta che pronunziava il nome di Gesù. San Pio aveva sulle labbra sempre il nome di Gesù con quello di Maria ed è morto dicendo: "Gesù, Maria!". Alcune espressioni di San Bernardino dal suo Vangelo eterno: "O nome glorioso, o nome grazioso, o nome amoroso e virtuoso! Per mezzo tuo vengono perdonate le colpe, per mezzo tuo vengono sconfitti i nemici, per te i malati vengono liberati, per te coloro che soffrono vengono irrobustiti e gioiscono!... per te le anime trionfanti sono glorificate nel cielo. Con le quali, o dolcissimo Gesù, per questo tuo Santissimo Nome fa' che possiamo anche noi regnare. Amen". Sei presente con i tuoi nella S.Messa e in tutte le mie preghiere. Buona e santa giornata. Dio ci protegga sempre e ci benedica, donandoci la purezza e la salute dell'anima del corpo e una grande forza fisica».