Nuova collaborazione per il Csv Molise, intesa coi commercialisti

CAMPOBASSO. La platea di enti, organismi e istituzioni con cui il CSV collabora si allarga grazie all’accordo sancito con gli Ordini dei Commercialisti del Molise.

Il 2019 inizia quindi con un nuovo progetto che si pone nel solco della ripartenza avviata durante l’anno appena terminato.

Dopo l’inizio dell’attività in tandem con l’USR Molise, finalizzata ad avvicinare i giovani al mondo del volontariato, il CSV promuove altre sinergie, sempre con l’obiettivo di creare opportunità, di sostenere l’aggiornamento e di radicarsi su tutto il territorio regionale.

In questa ottica il presidente Gian Franco Massaro ha firmato un protocollo d’intesa con Fabrizio Cappuccilli, Alberto Santolini e Liliana Smargiassi, rispettivamente presidenti degli Ordini dei commercialisti di Campobasso, Isernia e Larino.

Gli Ordini dei Dottori Commercialistied Esperti Contabili e il Centro di Servizio per il Volontariato del Molise condividono così l’opportunità di sviluppare un rapporto di collaborazione attraverso la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, con l’intento di:collaborare per promuovere iniziative di informazione e formazione, a livello territoriale, attraverso corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni aventi ad oggetto tematiche inerenti la Riforma del Terzo settore e i temi a essa correlati. Nel caso delle iniziative di formazione, anche specialistica, gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Campobasso, Isernia e Larino potranno riconoscere agli iscritti all’Albo i crediti necessari per adempiere agli obblighi della formazione professionale continua.

Sarà quindi possibile collaborare attraverso un confronto tecnico nell’individuazione delle procedure per l’esercizio dell’attività di autocontrollo, secondo quanto previsto a livello normativo e di best practice, da parte dei CSV nei confronti dei loro associati, anche per favorire il coinvolgimento in tale attività a livello territoriale di iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L’obiettivo è anche valorizzare le esperienze locali e coglierne le esigenze al fine di formulare al CNDCEC e al CSVnet proposte e suggerimenti per la predisposizione di linee guida di comportamento per gli organi sociali degli enti del Terzo Settore.

Il protocollo d’intesa avrà durata biennale e può essere espressamente rinnovato dalle parti prima della sua scadenza.