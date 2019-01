Rimandato al 6 gennaio il concerto del «Feel the Joy gospel choir»

TERMOLI. A causa delle avverse condizioni meteo che ha reso difficoltoso per alcuni musicisti recarsi a Termoli, il concerto Feel the Joy Gospel Choir, patrocinato dall'amministrazione comunale di Termoli e previsto per stasera 3 gennaio presso la Cattedrale di Termoli, è stato rinviato a domenica 6 gennaio sempre alle ore 18:30, ma all’ex cinema Sant’Antonio. L’ingresso è sempre libero.