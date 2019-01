Neve, volontari impegnati su tutto il territorio regionale

ISERNIA. Neve e forte vento, il Comitato Regionale Molise della Croce Rossa Italiana attivo già dalla serata di ieri per garantire sostegno e aiuto alla popolazione. In particolare i Comitati Locali, sia della provincia dii Campobasso che di Isernia, si sono messi a disposizione delle locali Prefetture; mentre il Comitato Regionale ha lavorato in coordinamento con la sala regionale della Protezione Civile. Gli interventi hanno riguardato il trasporto presso i presidi ospedalieri di dializzati e malati sottoposti a trattamenti sanitari d’urgenza.

«Anche per le prossime ore – ha dichiarato il presidente Cri Molise, Giuseppe Alabastro – tutti i Volontari sono stati allertati. Siamo a completa disposizione delle autorità e della popolazione per far fronte alle situazioni di urgenza ed emergenza».