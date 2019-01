Romagnuolo: «Piano sviluppo regionale del turismo, io non ci sto»

CAMPOBASSO. La consigliera regionale della Lega Aida Romagnuolo, in una nota, esprime il proprio dissenso sulla somma assegnata a Sviluppo Italia per un piano strategico per il turismo; una cifra eccessiva, secondo la Romagnuolo: «Come cittadina e come Consigliere Regionale del Molise della Lega, ho appreso per l'ennesima volta dai giornali molisani che la Giunta Regionale del Molise guarda caso lo scorso 31 dicembre, ha assegnato la somma di 1 milione e 300 mila euro alla società Sviluppo Italia Molise per predisporre in 30 mesi il Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo, una cifra spropositata, abnorme ed inopportuna, se si pensa che la Regione Abruzzo per un identico Piano ha investito, sembrerebbe, solo 60 mila euro.

Personalmente non sono d'accordo e mi dissocio da tale intervento, non solo perché Sviluppo Italia Molise si occupa di ben altri interventi sull'imprenditoria e non ha quindi allo stato attuale le professionalità richieste sulle tematiche del turismo, ma soprattutto, ripeto, perché la somma è terribilmente ed esageratamente esagerata in una Regione dove prevalgono tra i cittadini, i poveri. Personalmente, sono e resto con i molisani, con i disoccupati, con quelli che vivono nella totale povertà. Io non ci sto. Prima di tutto i molisani. Viva il Molise.»