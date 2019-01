Maltempo, rimandato il canto della Pasquetta del gruppo A Shcaffette

TERMOLI. A seguito delle condizioni meteo, il tradizionale canto della Pasquetta del gruppo Folklorico Marinaro A Shcaffette di Termoli non verrà proposto, rinviando al prossimo anno un canto che andava scomparendo e che il gruppo ripropone da anni, dopo accurate ricerche, in sette strofe.

il nome "Pasquetta" con allusione alla Pasqua come massima festa religiosa del nuovo ciclo annuale di cui l'Epifania è la prima manifestazione nell'ambito della religiosità popolare, rievoca l'arrivo dei Re Magi presso la capanna di Betlemme, allestita quest'anno, per la prima volta, presso la torretta belvedere in collaborazione con l'associazione Marinai d'Italia Termoli.