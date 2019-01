«Giocattoli in MoVimento», a Termoli la Befana è condivisione

TERMOLI. Anche in questo nuovo anno arriva la Befana e torna, come ogni anno, Giocattoli in MoVimento.

Il 6 gennaio, in via Adriatica, al centro del Corso Nazionale di Termoli, dalle 10:30 alle 19:00, potrai partecipare a questa splendida iniziativa, che fa socializzare i nostri bambini facendo comprendere l’importanza del riuso e della condivisione.

Ma come funziona Giocattoli in MoVimento? È semplicissimo. Basta recarsi al nostro gazebo. Lì ogni bimbo potrà portare uno o più giocattoli che non usa più per scambiarli con i giochi donati da altri bambini.

Non solo giocattoli: sarà possibile anche scambiare libri! Ovviamente il tutto dovrà essere in un buono stato di conservazione, di modo che ciascuno possa fruire al meglio e in completa sicurezza del giocattolo o del libro scelto. Con Giocattoli in MoVimento le festività, troppo spesso sinonimo di consumo in eccesso.

Ti aspettiamo al gazebo di Giocattoli in MoVimento il 6 gennaio. Insieme renderemo la festa della Befana un momento di gioia per tutti!