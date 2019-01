Coldiretti Molise: saldi anche sui prodotti agroalimentari

CAMPOBASSO. In vista dell’avvio dei saldi, che in regione partono oggi, Coldiretti Molise ricorda che accanto ai classici capi d’abbigliamento sarà possibile trovare a prezzi concorrenziali anche ottimi prodotti agroalimentari.

E’ il caso, ad esempio, di cotechini e panettoni, ormai diffusissimi anche sulle tavole dei molisani che apprezzano sempre più quelli artigianali e a km 0 prodotti in regione. Queste ed altre specialità culinarie potranno essere acquistati a prezzi scontatissimi per motivi esclusivamente commerciali che non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche qualitative dei prodotti.

«Si tratta, spesso – sottolinea Coldiretti Molise – di alimenti tipicamente natalizi che non possono essere conservati per il prossimo anno e dunque vengono messi in commercio a prezzi fortemente scontati, anche fino al 70%».

«Inoltre - sostiene Coldiretti Molise - offerte di grande qualità per i prodotti artigianali sono disponibili anche nelle aziende agricole e nei mercati e nelle botteghe degli agricoltori di Campagna Amica fra cui anche l’Agrimercato di Campagna Amica a Campobasso».

Una opportunità per quanti non sono ancora completamente appagati dai menu delle feste di fine anno con le tavole del Natale e del Capodanno imbandite da ben di 4,5 miliardi di euro di cibi e bevande. «E’ necessario tuttavia – consiglia la Coldiretti – fare sempre attenzione alle date di scadenza obbligatoriamente indicate nelle confezioni per evitare di consumare prodotti vecchi».