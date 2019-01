SANTA CROCE DI MAGLIANO. A Santa Croce di Magliano tutto pronto per la lunga notte della Pasquetta, il canto tradizionale che si intona dalla sera del cinque gennaio e coinvolge l'intera comunità.

Il programma, confermato anche in caso di maltempo, prevede alle 20.30 il ritrovo in piazza Crapsi per il Pasquettone collettivo. A seguire, le esibizioni dei gruppi partecipanti al circolo Acli Sant'Antonio e, alle 23, la pasquetta alternativa in piazza Marconi.