Iorio: sul piano di sviluppo del turismo sono perplesso come la Romagnuolo

CAMPOBASSO. Il caos che regna in maggioranza alla Regione Molise si evince anche da distinguo dei consiglieri regionali di maggioranza, come Michele Iorio.

«Condivido le perplessità di Aida Romagnuolo relative al Piano di Sviluppo regionale del turismo,

Avevo già rappresentato al presidente Toma i miei dubbi sulla bontà dell’affidamento in house a Sviluppo Italia Molise.

Spero che la questione possa essere affrontata serenamente in riunione di maggioranza visto che le notizie pervengono, a noi consiglieri, dagli organi di informazione.

Per altro anticipo che sono già a lavoro su una nuova legge sul Turismo, riprendendo in pratica la proposta che era stata già varata nell’ultima legislatura di centrodestra. Legge che regolamenti l’intera materia superando e migliorando l’attuale normativa in vigore.

E’ chiaro che non sfugge l’importanza della questione che, a mio avviso, deve essere risolta scevra da dubbi e perplessità di ogni genere».