Azzeramento deleghe, Popolari per l’Italia: «Era il momento di fare chiarezza»

CAMPOBASSO. «Era il momento di fare chiarezza! Se questo è l’obiettivo del presidente Toma, allora non possiamo che apprezzare e appoggiare fermamente e con determinazione la sua difficile scelta. Auspichiamo che la revoca delle deleghe possa servire a determinare chi effettivamente all’interno del consiglio regionale è in linea con l’azione di governo»:il gruppo regionale Popolari per l’Italia, tramite un comunicato a firma dell’assessore Vincenzo Niro, del capogruppo Andrea Di Lucente e del consigliere Antonio Tedeschi, interviene così sull’azzeramento degli incarichi agli assessori operato dal governatore Toma.

«Non possiamo che sostenere la decisione del presidente perché siamo certi sia tesa a restituire a tutti il proprio ruolo, ricordando agli esponenti della maggioranza che lo sono in virtù di una scelta degli elettori da onorare fino in fondo. Una maggioranza che si comporti come tale (dopo aver condiviso con il presidente il programma elettorale e dopo aver approvato le linee programmatiche enunciate nel consiglio regionale d’esordio) mostra rispetto per le istituzioni e per i propri elettori. Continui personalismi e critiche ex post rischiano di svilire il ruolo della maggioranza, provocando commistioni con l’opposizione incomprensibili agli occhi dei cittadini. I molisani attendono risposte concrete dalla politica e non possiamo permetterci il lusso di sprecare altro tempo».