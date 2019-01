Mazzuto: «Il dialogo ed il confronto sono la chiave giusta all'interno della maggioranza»

CAMPOBASSO. Il coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto, in una nota, si esprime sulla revoca delle deleghe agli assessori regionali da parte del governatore Donato Toma: «Dire se sia giusto o meno che il governatore del Molise Donato Toma abbia deciso di rivedere le deleghe alla vigila dell’Epifania non la dice tutta. Dopo sette mesi di attività intensa, mirata soprattutto a recuperare il terreno perduto dalla precedente gestione politica della regione, ed i cui risultati si evidenzieranno solo più avanti, la Lega Molise non si scandalizza certo rispetto al cambio di passo richiesto e che dovrà necessariamente registrarsi nel prosieguo di questa legislatura, convinti come siamo che gli obiettivi non sono le elezioni del 2023 ma una sistemica ripresa economica e sociale per le future generazioni, nel nostro caso, del Molise. Non ci sono vie d’uscita.

Detto questo, la Lega Molise la sua scelta l’ha fatta il 22 aprile 2018, quando ha deciso di correre nella coalizione di centro destra, e di avere partecipato attivamente a sostenere convintamente la candidatura del commercialista di lungo corso Donato Toma. Non siamo ne spaventati, ne preoccupati se oggi il governatore Toma ha deciso di aggiustare il tiro. La Lega Molise, nell’adottare lo stile del suo leader Matteo Salvini e del partito che amministra regioni importanti, voleva e vuole un deciso cambio di indirizzo delle politiche da adottare per il rilancio della regione e per fermare l’emorragia dei giovani.

In questi primi sette mesi abbiamo preso coscienza che si può arrivare lontano, che si può fare bene, e la Lega Molise chiede che di questo tutti devono averne la consapevolezza. Non siamo i più bravi, ma di certo daremo il nostro apporto convintamente. Le tinte forti servono a dare la scossa ma non le soluzioni e pertanto non servono, ma l’ascolto, il dialogo ed il confronto costante potranno rappresentare la chiave di lettura giusta all’interno del partito di Salvini in Molise ma anche all’interno della stessa maggioranza. Ed in tutta armonia e sincerità, è quello che ha confermato, se ce ne fosse ancora bisogno, il segretario Federale della Lega nell’incontro avuto nei giorni scorsi, in occasione della presentazione della lista alle regionali abruzzesi, nella coalizione di centro destra ed a sostegno del candidato presidente di FdI.»