Cabaret a Santa Maria degli Angeli: sul palco c'è Carmine Faraco

TERMOLI. Per chiudere in allegria il cartellone Wintermoli, sempre gratis, sempre per tutti ... se quando in Inghilterra nascevano Pink Floyd, Deep Purple e Led Zeppelin, in Italia nascevano i Collage, i Nuovi Angeli e i Cugini di Campagna ... la domanda è “PECCHE’?”: cabaret con Carmine Faraco all'Auditorium Santa Maria degli Angeli ore 21 - Ingresso libero!