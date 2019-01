​Ciclovie turistiche, Toninelli: nessun definanziamento in legge di bilancio

ROMA. Non un solo euro dei fondi destinati alle ciclovie turistiche è stato cancellato dalla Legge di Bilancio. E’ quanto rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato.



Le risorse destinate al Sistema Nazionale delle ciclovie turistiche, che ammontano a 361,78 milioni di euro su più anni, sono già state ripartite per una quota di 161,78 milioni di euro per il 2016-2019, con un decreto interministeriale firmato anche dal Ministro Toninelli. Successivi decreti provvederanno a ripartire le restanti risorse per le annualità 2020-2024.

Le notizie di un presunto definanziamento che stanno circolando in queste ultime ore sono quindi da considerarsi del tutto prive di fondamento.