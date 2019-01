Via Manzoni: il vetro non è stato ritirato e c'è chi lancia i mastelli

TERMOLI. Nonostante l'invito al dialogo e alla collaborazione, non scemano le segnalazioni sul disservizio nella raccolta differenziata, stavolta dalla zona di via Manzoni.

«Non è stato ritirato il vetro. I bidoni sono stati riempiti correttamente e messi davanti le abitazioni come da procedura. È opportuno che le regole vengano rispettate sia dagli utenti ma anche dall'azienda, a cui paghiamo il servizio profumatamente per mezzo Tari. Il mancato ritiro crea disagi perché non abbiamo altro modo per smaltire i rifiuti, se non recandoci all'ecocentro... disagio enorme e perdita di tempo. I mastelli vengono danneggiati perché al momento della raccolta li lanciano».