Greco: «Ecco dove hanno messo i 15 milioni di euro della sanità molisana»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota del portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, Andrea Greco, sui 15 milioni di euro del conto della sanità spostatitemporaneamente sul conto ordinario della Regione:

«Con la determina n. 255, il 18 dicembre scorso, pochi giorni prima dell’arrivo dei commissari, la Direzione della Salute della Regione Molise ha letteralmente spostato 15 milioni di euro dal conto dedicato alla sanità, al conto ordinario della Regione - spiega Andrea Greco.

Questo vuol dire che le liquidità immediatamente disponibili per coprire spese e servizi sanitari dei quali usufruiscono i cittadini molisani, vengono presi e spesi per fare tutt’altro.

Sono 15 milioni di euro sottratti per mesi alla sanità: facile per il governatore, che dice di essere un bravo commercialista, trovare in questo modo i soldi da stanziare. Abbiamo assistito ad otto mesi di proclami del Presidente Toma, otto mesi passati a dire che ha "sbloccato fondi", quando la realtà è molto più cruda: ha fatto la medesima operazione dei suoi predecessori. Creando così non pochi disagi, dato che già i tempi di pagamento per i fornitori nella sanità sono oltre i 190 giorni.

Si tratta di “spostamenti temporanei - si legge in delibera - che entro il 31 marzo 2019 dovranno tornare nel conto della sanità”. Ma a cosa serve tutto questo e che danni comporta per il comparto della sanità regionale già messo a dura prova?

Abbiamo già depositato una formale interrogazione al Presidente Donato Toma - annuncia Greco - per chiedergli:

- Quali sono i motivi per cui, in concreto, si è disposto lo spostamento di 15.000.000 di euro dal conto sanitario a quello ordinario?

- Quali sono i pagamenti effettuati o che verranno effettuati con le risorse trasferite?

- Chi sono/saranno i soggetti beneficiari dei relativi pagamenti?

- Ritiene, il Presidente Toma, tale operazione pienamente rispondente alla normativa in materia di gestione contabile e se la stessa sia opportuna e funzionale alle esigenze sanitarie della nostra regione?

- Quando e come la Regione Molise sarà in grado di reintegrare i 15.000.000 nella cassa sanitaria?

- Quali sono i motivi che hanno portato a compiere tale disposizione poco prima della nomina, da parte del Governo, della nuova struttura commissariale?

- Il commissario e sub commissario sono stati avvisati dei suddetti spostamenti di cassa?

Intanto i nostri parlamentari si accerteranno che di tutto questo siano a conoscenza i commissari e il Ministro Giulia Grillo.»