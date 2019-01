Svolta pro-vax di Grillo, il Popolo della Famiglia Molise non ci sta

CAMPOBASSO. «La scelta di Grillo di aderire al manifesto di Burioni conferma l’ambiguità dei grillini sul tema critico dell’obbligo vaccinale».

Il Popolo della Famiglia, nella persona del coordinatore nazionale Alta Italia Mirko De Carli, esprime delusione per la scelta di Beppe Grillo di schierarsi con il prof. Burioni paladino dell’obbligo vaccinale di Stato: «Con questa scelta si conferma l’incoerenza del Movimento 5 Stelle che in campagna elettorale dice una cosa per raccattare voti poi al governo fa l’esatto opposto”. De Carli ha confermato poi “l’impegno del Popolo della Famiglia per la cancellazione della Legge Lorenzin a favore di una piena e compiuta libertà vaccinale che concretizzi l’art.32 della Costituzione che riconosce esclusivamente ai genitori l’ultima parola sui trattamenti sanitari dei loro figli».