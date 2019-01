Riparata la caldaia alle medie "Magliano", si torna a scuola

LARINO. Il sindaco di Larino, Pino Puchetti, comunica che i lavori di riparazione della caldaia della scuola media "A. Magliano" sono stati ultimati. Domani le lezioni riprenderanno, dunque, regolarmente.

Il primo cittadini, con ordinanza del giorno 8 gennaio 2019, aveva disposto la sospensione delle lezioni presso il plesso scolastico "A. Magliano" per ieri e oggi, a causa del non funzionamento di una delle due caldaie. Nel pomeriggio del 6 gennaio, il tecnico incaricato aveva acceso e constatato il buon funzionamento delle due caldaie. Il guasto si era verificato, dunque, durante la mattinata del 7 gennaio. Con una sola caldaia funzionante, che ha reso la temperatura non idonea allo svolgimento delle lezioni, si era deciso di sospendere le stesse per i giorni utili alla risoluzione della rottura.