​La Scuola Campolieti è pronta per il secondo Open day

TERMOLI. La Scuola Campolieti è pronta per un nuovo Open day. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 12 gennaio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. In tale evento,sarà possibile entrare a far per un giorno della Scuola e dei suoi meccanismi. Si tratta di un’occasione per incontrare il personale scolastico, conoscere gli ambienti, familiarizzare con il metodo educativo. Tutte le famiglie sono invitate a partecipare.