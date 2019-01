Tagli ai costi della politica, anche Micone a Roma per programmare le attività

CAMPOBASSO. Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali, una riunione organizzativa dell'Ufficio di Presidenza alla quale ha preso parte il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone.

L'Ufficio di Presidenza, nel programmare le attività da realizzare nel 2019, ha sottolineato come primo impegno urgente ed improrogabile quello relativo al percorso di lavoro da costruire in merito a quanto previsto nelle disposizioni contenute nella Legge n.145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 inerenti le misure dei cosiddetti costi della politica".

Al tal proposito, i Presidenti delle Assemblee Legislative hanno dato il via ad una fase intensa di concertazione e confronto tra le diverse realtà regionali. Stabiliti già termini e obiettivi, entro il 31 marzo ci dovrà essere l'accordo d'intesa in Conferenza Stato-Regioni ed entro il 30 aprile, ogni Assemblea Regionale dovrà approvare i provvedimenti legislativi per ridefinire la rimodulazione dei vitalizi previsti per gli ex Consiglieri regionali in sistema contributivo in attuazione a quanto previsto dalla Legge n.145/2018.