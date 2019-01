Via Corsica, scontro nella rotatoria tra due auto

TERMOLI. Un altro sinistro è avvenuto in tarda mattinata a Termoli, nella rotonda di via Corsica, che si congiunge a viale Marinai d'Italia. Due auto sono venute a contatto mentre una doveva svoltare per l'area di servizio adiacente e l'altra procedeva in direzione Termoli. Per fortuna, solo lievi danni ai veicoli e nessuna conseguenza per gli occupanti, anche per la bassa velocità con cui si percorre la rotonda in quel tratto. Qualche intralcio alla circolazione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.