Aida Romagnuolo: «Boccata d’ossigeno per i nostri 133 piccoli comuni molisani»

CAMPOBASSO. «E’ stato firmato ieri il decreto che prevede contributi per i piccoli comuni fino a 20 mila abitanti. Le risorse potranno essere investite per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale, per nuove opere pubbliche o per manutenzione straordinaria. Dal Governo quindi, risorse per i nostri 133 piccoli comuni del Molise. Il contributo previsto, va da 40.000 euro per i comuni inferiori a 2 mila abitanti a 50 mila euro per quelli tra i 2 mila e i 5 mila, per arrivare fino a 70.000 euro destinati a quelli tra i 5 mila e 10.000 e 100.00 euro per gli enti tra i 10 mila e i 20.000 abitanti. A poterne beneficiare nel Molise, saranno i nostri 133 piccoli comuni, praticamente quasi tutti». Lo rende noto Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega alla Regione Molise