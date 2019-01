Festa della Santa Infanzia ad Acquaviva Collecroce

ACQUAVIVA COLLECROCE. Festa della Santa Infanzia: domenica 13 gennaio, giorno che la chiesa festeggia il Battesimo del Signore, in questo piccolo paese di origine croata che conta poco più di 600 anime la giornata, come di tradizione sarà dedicata alla festa della Santa Infanzia. In mattinata le sante messe alle 8 e alle 11.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 la comunità si ritroverà presso la Casa di Riposo per un momento di preghiera e a seguire ci sarà la processione con la sacra Effige di Gesù Infante portato a spalla dai ragazzi mentre tutti I bambini seguiranno il bambino Gesù portando in mano le bandierine delle diverse nazioni del mondo per ricordare I tanti bambini che nel mondo sono meno fortunati e pregare per loro. Al termine della processione I bambini bruceranno davanti a Gesù i bigliettini con le frasi di preghiera e richieste di intercessione. Questa festa aprirà le tante feste religiose e non che il paese si appresterà a vivere nell'intero corso dell'anno 2019.