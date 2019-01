TERMOLI. Oggi pomeriggio, alle 17, gruppo di lettura su “Grandi speranze” di Charles Dickens presso la Libreria Fahrenheit “Grandi speranze” di Charles Dickens è al centro del primo gruppo di lettura del 2019 della libreria Fahrenheit.

"Grandi speranze" (titolo originale "Great Expectations") è il tredicesimo romanzo di Charles Dickens, scritto e pubblicato a puntate tra il 1860 e il 1861 ed è anche il secondo, dopo "David Copperfield", ad essere stato scritto interamente in prima persona. Considerato uno dei più grandi romanzi dell'autore inglese, nonché uno dei suoi più popolari classici della letteratura vittoriana, ebbe più di 250 adattamenti sul palcoscenico e sullo schermo. "Grandi speranze" è la storia dell'orfano Philip Pirrip, detto Pip, e descrive la sua vita da quando è ancora un bambino fino all'età adulta, nel tentativo di diventare un gentiluomo.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.