Carcassa di un altro gatto morto in via Dante, segnalata da due giorni

TERMOLI. Non soltanto raccolta differenziata e consegna dei mastelli, anche per la rimozione delle carcasse c'è qualcosa da mettere a punto alla Rieco Sud.

«Venerdì mattina, ore 10.11: fatta segnalazione al numero verde ieri con tanto di nome per rimuovere la carcassa di un gatto morto in via Dante, la risposta è stata provvederemo», ci ha riferito un residente.

Aspettando Godot.