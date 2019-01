In campo al Cannarsa Termoli 2016-Aurora Ururi

Lettere al direttore Buste e mastello diventano una chimera

TERMOLI. «Sono a scrivere il mio disappunto sulla disavventura che mi è capitata dopo aver contattato il numero verde a cui mi ero rivolto per il ritiro delle buste e il mastello del vetro in quanto il mio è rotto. La centralinista che non si è nemmeno identificata, mi ha detto che