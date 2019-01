Sconfitta di rigore al Cannarsa: Aurora Ururi-Termoli 2016 1-0

TERMOLI. Derby del Basso Molise sfortunato per il Termoli 2016. La formazione giallorossa che milita in Promozione è stata sconfitta oggi pomeriggio di misura in casa, allo stadio Cannarsa, dall'Aurora Ururi. Fatale agli uomini di mister Matteo Zito un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo su ultimo uomo lanciato a rete, penalty calciato in rete al 25esimo del secondo tempo.