TERMOLI. L'Inps cerca immobile, corretta la data di scadenza dell'avviso.

L’Inps-Direzione regionale Molise è interessato alla locazione di un immobile da adibire a sede degli uffici dell’Agenzia Inps di Termoli.

L’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune di Termoli e avere caratteristiche idonee all’uso previsto.

Le proposte locative, predisposte secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul sito www.inps.it > Avvisi, bandi e fatturazione, dovranno pervenire: entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 28 febbraio 2019

al seguente indirizzo:

Inps – Direzione regionale Molise

Via G. Zurlo, 11

86100 - Campobasso

Non saranno corrisposte provvigioni a qualsiasi titolo ad eventuali intermediari.

Si precisa che la presentazione dell’offerta non comporta per l’Istituto alcun obbligo a contrarre, né costituisce alcuna aspettativa per l’offerente.