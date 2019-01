Scaldabagno ok, i ringraziamenti per l'asilo di via Cina

TERMOLI. Da un residente a Termoli, «Un ringraziamento a nome delle mamme, dei bambini, delle insegnanti e di tutti i collaboratori che frequentano il plesso scolastico di via Cina, lo rivolgo al consigliere comunale Francesco Roberti il quale, senza clamori, appena informato del mal funzionamento dello scaldabagno per la produzione dell'acqua calda, con solerzia si è attivato per farlo sostituire.

Oggi, dopo anni di segnalazioni e, soprattutto in questo periodo di freddo, è riuscito ad assicurare ai tanti bambini presenti, di avere a disposizione l'acqua calda per lavarsi e per svolgere le quotidiane attività di igiene e pulizia dei locali scolastici... Grazie di cuore caro Francesco Roberti, chi si adopera per l'infanzia, si adopera per il mondo...»