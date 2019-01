TERMOLI. Dallo scorso 10 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia di via Montecarlo.

Come già negli anni precedenti anche il nuovo anno scolastico prevede diverse attività e un ulteriore arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa della scuola.

Per iscriversi bisogna compilare i moduli che sono disponibili nella sezione Avvisi del sito del Comune di Termoli, presso la scuola sita in via Montecarlo o presso l’ufficio istruzione del settore Politiche Sociali del Comune di Termoli ingresso da largo Martiri delle Foibe nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle15.30 alle 17.30 il martedì e giovedì.