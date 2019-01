CAMPOBASSO. La direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale Anna Paola Sabatini esprime soddisfazione per l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico: «Oggi è stato aggiunto un tassello importante al processo di riorganizzazione della governance scolastica del Molise. Era un provvedimento atteso da anni. Con l’approvazione del Piano di dimensionamento andiamo a rafforzare il ruolo della scuola molisana, con la prospettiva di puntare sempre di più verso un miglioramento dei servizi offerti alla Comunità.

Il Piano di dimensionamento andava approvato anche per far fronte alla questione del calo degli alunni e delle altre criticità che riguardano il settore. E se la prospettiva deve essere quella di guardare ad una sempre maggiore qualità della nostra scuola, vogliamo considerare questo risultato come un importante punto di partenza anche in vista dei prossimi Piani di dimensionamento.

Come Amministrazione scolastica regionale sottolineiamo la positiva collaborazione con tutti gli Attori del territorio chiamati a confrontarsi su questi temi e, in particolare, vogliamo ringraziare il convinto e proficuo lavoro svolto dall’Assessorato regionale all’Istruzione, guidato dall’assessore Roberto Di Baggio.»