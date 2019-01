Priamo, Tedeschi: approvazione necessaria e decisiva per la materia della qualità dell'aria

CAMPOBASSO. Dopo essere stato licenziato, lo scorso 13 dicembre, dalla III Commissione consiliare, il Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria Molise incontra ora il parere favorevole del Consiglio regionale. L’aula ha approvato a maggioranza il P.R.I.A.Mo., con voto a favore anche da parte del Partito Democratico.

“Approvazione necessaria e non più rinviabile - ha commentato il consigliere regionale Antonio Tedeschi, relatore del Piano in III Commissione - anche per non sottoporre la Regione Molise al rischio di incappare nelle sanzioni dell’Europa. Il via libera del Consiglio regionale - continua - rappresenta un passo decisivo nella programmazione delle misure volte a tutelare la qualità della nostra aria. Il P.R.I.A.Mo., infatti, è uno strumento di pianificazione che si pone l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità che non comportino rischi o impatti significativi per la salute umana e per l’ambiente.

La sua approvazione in Consiglio ci consentirà ora - prosegue Tedeschi - di lavorare concretamente al raggiungimento di tale obiettivo. Colgo l’occasione per ribadire che il mio impegno in materia di ambiente - ancora l’esponente dei Popolari per l’Italia - prosegue a 360 gradi, con particolare attenzione verso le aree che presentano maggiori criticità, come quella della Piana di Venafro e dell’intera Valle del Volturno. A breve, lo ricordo, sarà discusso in Consiglio regionale l’Ordine del Giorno da me presentato e mirato ad escludere la centrale termoelettrica Herambiente, operante in territorio di Pozzilli, dall’elenco degli inceneritori strategici di preminente interesse nazionale, come previsto dal cosiddetto Decreto Sblocca Italia. Molto presto, infine” conclude il consigliere Tedeschi - saranno resi noti i dettagli di un progetto al quale da mesi sto lavorando, insieme al governatore Toma, che interessa il venafrano e che punta ad abbattere i livelli di inquinamento nella stessa area”.