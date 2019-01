CAMPOBASSO. Come ormai noto dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore, per tutte le imprese, ivi comprese quelle agricole, l’obbligo della fatturazione elettronica. Si tratta, in pratica, di un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che va a sostituire integralmente quelle cartacee. Per agevolare i propri soci ad effettuare questo nuovo tipo di fatturazione la Coldiretti ha creato un apposito portale, denominato “Portale del Socio” (https://socio.coldiretti.it) che mette a disposizione un servizio denominato “fatturazione digitale”.

L’utilizzo del nuovo strumento, messo gratuitamente a disposizione degli associati Coldiretti, è al centro di una serie di incontri che la Coldiretti Molise sta tenendo nelle proprie sedi dislocate su tutto il territorio regionale. I primi due incontri, cui ne seguiranno molti altri, sono stati tenuti a Termoli e Trivento ed hanno visto la partecipazione di numerosissimi soci-imprenditori che hanno così avuto modo di approcciarsi, in maniera teorico-pratica, alla nuova materia.

Il Portale del socio offre la gestione digitalizzata delle fatture integrata con l’intero ciclo attivo della contabilità d’impresa, facilitata da un programma avanzato che consente di monitorare prodotti, listini e clienti direttamente da pc, tablet o smartphone. Grazie al collegamento integrato con Impresa Verde le fatture giungono automaticamente agli uffici Coldiretti, evitando file e facendo guadagnare tempo. Il socio dovrà conoscere il codice destinatario o l’indirizzo Pec del cliente da indicare in fattura per il corretto recapito della stessa. Tuttavia, qualora il socio non volesse operare autonomamente sul “Portale” potrà recarsi negli uffici Coldiretti di Impresa Verde dove otterrà l’assistenza necessaria ad effettuare tali operazioni.

Registrarsi al Portale del Socio Coldiretti è facile e gratuito. Basta andare su Internet e digitare l’indirizzohttps://socio.coldiretti.it. Cliccando su “registrati” bisognerà inserire il numero di Socio Coldiretti che si trova sulla tessera (il numero di socio e non quello di tessera, ndr), la partita Iva o il codice fiscale e un indirizzo mail. Sulla posta elettronica arriverà subito una mail che permetterà di completare la registrazione e accedere ai servizi del portale. Per ogni ulteriore informazione Coldiretti Molise invita gli interessati a rivolgersi agli operatori del settore fiscale presenti in tutti gli Uffici Zona presenti in regione.