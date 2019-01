Larino, magliette e cappellini alle Guardie ecologiche nella sede Pro loco

LARINO. Presso la sede della Pro Loco di Larino in piazza Duomo, sono state consegnate nuove maglie e cappellini ai volontari del gruppo delle Guardie Ecologiche frentane. Alla consegna erano presenti il Presidente della Pro Loco Michele Di Ridolfo, i componenti del direttivo e i vertici dell’associazione che salvaguarda e tutela il territorio frentano. «Un gesto di vicinanza e collaborazione – dicono alla Pro Loco – con chi ogni giorno e volontariamente si mette al servizio dei cittadini e del nostro territorio». Mentre il Presidente della Pro Loco, Michele Di Ridolfo, afferma: «come Pro Loco siamo vicini alle guardie ecologiche di Larino per il lavoro che svolgono, sia per il controllo del territorio, sia per l’impegno profuso in questi anni nella gestione delle tante manifestazioni che si svolgono a Larino, impegno svolto sempre per il bene del territorio e in collaborazione con le massime Istituzioni cittadine».