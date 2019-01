Parte oggi per la Polonia il feretro del camionista trovato morto nel Tir

TERMOLI. Si svolgeranno in Polonia i funerali del camionista trovato morto lunedì 7 gennaio scorso nel tir in sosta nell'area industriale Valle Biferno. La salma, due giorni fa sottoposta ad autopsia, parte nella giornata di oggi alla volta della città d'origine del cinquantenne. Intanto, proseguono le indagini della Procura di Larino volte ad accertare le cause del decesso. Non si escludono tra le ipotesi le cause naturali.