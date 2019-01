Molise, Anas: in Gazzetta Ufficiale bando di gara su alcuni viadotti della rete viaria

CAMPOBASSO. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, mercoledì 16 gennaio, un bando di gara per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni dei viadotti situati lungo la rete stradale di competenza Anas in Molise.

Nel dettaglio, l’appalto – dell’importo complessivo stimato di 100 milioni di euro – consta di tre Accordi quadro triennali per altrettanti lotti relativi alle seguenti infrastrutture:

Lotto 1 – viadotto ‘Molise I’ lungo la SS647 “Fondo Valle del Biferno”;

Lotto 2 – viadotto Molise II lungo la SS647 “Fondo Valle del Biferno”;

Lotto 3 – altri viadotti situati lungo la rete viaria.

Relativamente al primo Lotto, l’investimento complessivo è pari a circa 50 milioni di euro, per il secondo Lotto a circa 30 milioni di euro e per il terzo Lotto a circa 20 milioni di euro, tutti finanziati con fondi Anas.

Gli interventi da eseguire – che consisteranno, principalmente, nella esecuzione di interventi puntuali su elementi strutturali delle opere d'arte (pile, impalcati etc.) - permetteranno di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, per via telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 22 febbraio 2019, attraverso il Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it.

I concorrenti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello della offerta economicamente più vantaggiosa.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione fornitori.