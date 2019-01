Maltratta i genitori che fuggono di casa, arrestato

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi a Campobasso, il personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale su richiesta di questa Procura della Repubblica.

La misura è stata applicata ad un soggetto gravemente indiziato di reiterati maltrattamenti ai danni della madre.



La condotta del giovane — da tempo assuntore di sostanze stupefacenti —diretta sia al sistematico danneggiamento di quanto presente nell'abitazione sia all'aggressione fisica dei familiari è divenuta, nel tempo, sempre più violenta al punto da indurre i congiunti a fuggire di casa a tutela della propria incolumità.

Le sue azioni venivano innescate dal rifiuto dei familiari di fornirgli il denaro necessario all'acquisto delle sostanze; lo stato di astinenza accentuava la condotta aggressiva manifestatasi anche in presenza di personale della Polizia di Stato.

La denuncia della madre e gli altri elementi acquisiti hanno permesso, a questa Procura, di richiedere un provvedimento a tutela dei familiari e dei terzi rispetto a condotte violente dell'indagato.



La vicenda ripropone, in tutta la sua drammaticità, il vissuto di tante famiglie con tossicodipendenti i quali, a causa dell'uso delle sostanze stupefacenti, diventano pericolosi per sé e per gli altri rendendo insostenibile la convivenza al punto che la prospettiva del carcere, per un figlio, diventa preferibile alla prosecuzione di una vita fatta di paure, di sofferenze e di emerginazione.