Promozione e tutela della panificazione in Molise: se ne parla in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Presieduto dal Presidente Angelo Michele Iorio si è riunita la II Commissione, Sviluppo economico.

A seguito dell’illustrazione dell’argomento da parte del Relatore, Consigliere Aida Romagnuolo, la Commissione ha espresso, all’unanimità, parere sfavorevole alla “Deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 20 novembre 2017 ad oggetto: Decreto legislativo n. 276/03, art. 7 e 8 regolamento regionale n./03 per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise e regolamento n. 2/17 Modifica durata periodo di sperimentazione – Determinazione Direttore Area III n. 63/10 – Avviso Pubblico – Proroga termine di scadenza. Progetto Di regolamento recante “Modifica all’art. 18 del regolamento regionale n. 1/03 e ss.mm.”.

L’argomento ritorna ora alla Giunta Regionale per i provvedimenti del caso.



Il Presidente della Commissione Iorio è stato indicato come Relatore dell’argomento riguardante le modifiche al Regolamento regionale 8 giugno 1995e ss.mm.li. “Regolamento per le aziende faunistico-venatorie senza scopo di lucro”.



La Commissione ha quindi iniziato l’esame, che continuerà nelle prossime sedute, della proposta di legge n. 9 di iniziativa dei Consiglieri Romagnuolo N.E., Facciolla, Nola, Cefaratti, D’Egidio e Pallante avente ad oggetto ”disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Molise”. Relatore dell’argomento è il Consigliere Scarabeo.



Il Presidente della IV Commissione ha poi nominato, a norma del Regolamento per il funzionamento Consiliare, il Consigliere Vittorino Facciolla Relatore della proposta di legge n. 16 di iniziativa dei Consiglieri regionali Facciolla e Fanelli riguardante “Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1993, n. 19 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.



Lo stesso Presidente Iorio, infine, ha nominato il Consigliere Aida Romagnuolo Relatore della proposta di legge avente ad oggetto, “legge organica in materia forestale”, di iniziativa dei Consiglieri Facciolla e Fanelli, e dell’argomento concernente la Deliberazione n. 84 del 2018 della Giunta Regionale relativa all’adozione del Piano Forestale Regionale (PFR).