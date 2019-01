Continua lo sciopero alla ex Blutec, Sevel ferma giovedì e venerdì mattina

ATESSA. ORE 17. Sevel comunica che l'attività lavorativa sarà sospesa sul terzo turno di oggi 17 gennaio e sul primo turno di domattina 18 gennaio 2019.

LA PRIMA NOTIZIA. Continua lo sciopero dei lavoratori ex Blutec e la Sevel si ferma anche nel secondo turno di oggi. Infatti i sindacati hanno confermato che sarà sospesa l'attività lavorativa alla Sevel per il secondo turno di oggi, 17 gennaio 2019, a causa della mancanza di fornitura di pezzi da parte della Blutec. Quest'ultima è dovuta dallo protesta che i lavoratori dell'azienda hanno messo in atto per la mancata erogazione degli stipendi e dei buoni pasto.