Ex Blutec, 200 lavoratori pronti a manifestare sabato

ATESSA. Sono pronti a manifestare i lavoratori della Ex Blutec e che non ancora hanno preso il loro stipendio. Dal giorno 15 stanno scioperando a oltranza e continueranno così fino a quando non riceveranno le giuste garanzie. Si legge in un volantino: "Chiamiamo tutto il territorio ad aderire compatto a questa manifestazione a sostegno dei 200 operai ex-Blutec. Chiediamo agli altri sindacati, alle associazioni e a tutti i cittadini di dimostrare la massima solidarietà verso circa 200 famiglie. Ma soprattutto chiediamo a tutti gli operai, non solo della ex-Blutec, ma di tutta la tal di Sangro a restare uniti e a lottare per la propria dignità e per il proprio rituro. Massima solidarietà agli operai della ex-Blutec."

Intanto la Sevel è ferma di conseguenza per mancanza di pezzi. I lavoratori non lavoreranno nel terzo turno di oggi e nemmeno nel primo di domani, venerdì18 gennaio.