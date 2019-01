TERMOLI. Scontro tra due autovetture in via America nel primo pomeriggio di oggi. Una strada che viene attraversata da un incrocio sempre rischioso, quella da via Argentina a via Canada, anche se stavolta il sinistro è avvenuto più avanti. Problemi di visuale e non solo. Sul posto per i rilievi sono intervenute le forze dell'ordine, con una pattuglia della Polizia locale di Termoli, oltre al 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Per fortuna non ci sono stati feriti e nessuno degli occupanti i due veicoli è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.