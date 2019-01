Lo stabilimento Sevel riparte col secondo turno

ATESSA. Da ieri notte sono tornati regolarmente a lavoro gli operai della ex Blutec, questo vuol dire che anche la Sevel può ripartire dopo una sosta forzata per mancanza di pezzi proprio in virtù della protesta dei lavoratori dell'attuale Ingegneria Italia. Il colosso dove si produce il Ducato tornerà a lavorare a partire dal secondo turno di oggi, 21 gennaio.

Resta però da capire quale sarà il futuro della ex Blutec visto che al momento sono in corso delle trattative per la cessione tra l'attuale Ingegneria Italia Srl e la Ma Srl. Si parla di trattative in fase avanzata e che saranno auspicabilmente perfezionate nel corso del mese di febbraio. Le due società in questo momento di transizione hanno richiesto un clima collaborativo e dialogo sia ai sindacati che ai lavoratori, per garantire la necessaria continuità operativa affinché l'acquisizione vada a buon fine.